В Молодежном микрорайоне Краснодара снесли 14 незаконных ларьков Фото: krd.ru

В Молодежном микрорайоне Краснодара снесли 14 незаконных ларьков. Инвентаризацию и демонтаж торговых объектов провели по поручению мэра Евгений Наумова.

Напомним, в ноябре 2022 года глава города отметил, как захламлен Молодежный микрорайон ларьками. Так, за два месяца специалисты убрали два ларька по улице 2-й Целиноградской, 7, пять ларьков по улице 2-й Целиноградской, 5, два ларька по улице 3-й Целиноградской, 1, ларек по улице 2-й Целиноградской, 11, торговый ряд из трех ларьков по улице 2-й Целиноградской, 38, и ларек по улице Душистой, 49.

Всего в микрорайоне выявили 57 нестационарных торговых точек. Девять из них установлены по схеме размещения НТО в Краснодаре, 19 – на территории многоэтажек, 26 - на частной земле, еще три - постоянные ярмарки.

На аппаратном совещании глава города поручил провести инвентаризацию и демонтаж объектов во всех микрорайонах Краснодара.

- В Молодежном работа проведена хорошая. Здесь мы должны постоянно держать руку на пульсе, чтобы на этих же местах у нас через некоторое время не появились новые торговые объекты. Полный мониторинг должен проводиться регулярно, - отметил Евгений Наумов.

В настоящее время специалисты проводят работу в Музыкальном микрорайоне.

- Ряд ларьков, которые вызывают нарекания жителей, к сожалению, находятся на частной территории. У нас нет законных оснований выйти и демонтировать их. Здесь у нас связаны руки, - отметила замглавы города Надежда Панаетова.