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НовостиОбщество6 февраля 2023 12:57

Движение грузовиков ограничили на трассе между Новороссийском и Геленджиком из-за сильного ветра

Водители большегрузов не могут проехать на участке трассы М-4 «Дон»
Светлана ОВДЕЙ
Движение грузовиков ограничили на трассе между Новороссийском и Геленджиком из-за сильного ветра Фото: t.me/gibdd_nvrsk

Движение грузовиков ограничили на трассе между Новороссийском и Геленджиком из-за сильного ветра Фото: t.me/gibdd_nvrsk

Движение грузовиков ограничили на трассе между Новороссийском и Геленджиком из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу-герою.

- С 15:00 в связи с усилением ветра введено ограничение движения на ФАД М4 «Дон» с 1505 км (Геленджик) по 1537 км (Новороссийск) для автомобилей с большой парусностью - газелей, пустых фур, - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными, особенно на открытых участках дороги, не превышать скорость и соблюдать правила ПДД.