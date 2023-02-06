В больнице Геленджика пациента отправили лечиться в туалет из-за отсутствие свободных мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Геленджика проверяет информацию о размещении пациента в туалете больницы. Информация о нарушении стала известна 5 февраля. Тогда мужчина обратился в местные паблики, чтобы обнародовать свою историю.

- Прокуратура города Геленджика в результате мониторинга средств массовой информации выявила информацию о размещении пациента в туалете инфекционного отделения городской больницы. По указанному факту прокуратурой города организовано проведение проверочных мероприятий, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что главврач больницы Геленджика извинился за то, что отправил лечиться пациента в туалет.