Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре пьяный мужчина ударил ножом брата сожительницы. Подозреваемого задержали и арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в поселке Северном. Женщина, поссорившись с сожителем, ушла из дома. В телефонном разговоре с братом она пожаловалась, что мужчина угрожал ей.

Брат женщины вместе со своим кумом приехал на место, где встретил пьяного сожителя сестры. Между ними возник словесный конфликт. Ссора разрослась до того, что 55-летний сожитель женщины взял кухонный нож и ударил им ее брата в живот. Родственники пострадавшего вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, тем временем подозреваемого задержала полиция.

На допросе мужчина во всем признался и объяснил поступок тем, что хотел лишь припугнуть пострадавшего. По его словам, он сам не понял, как ударил мужчину в живот.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.