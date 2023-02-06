Сейсмостанция Сочи зафиксировала 3-балльные подземные толчки

Сейсмостанция Сочи зафиксировала 3-балльные подземные толчки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

- В 16:00 от ОД Сочинской сейсмостанции поступила информация о том, что в 13:24 ощущались незначительные толчки на территории Сочи интенсивностью 2-3 балла. Эпицентр Республика Турция, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что от жителей обращений в экстренные службы не поступало. Разрушений и пострадавших на курорте нет.

- Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, - добавили в краевом МЧС

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, грозит ли городам Краснодарского края разрушительное землетрясение, как в Турции. Экстренные службы региона получают десятки тревожных звонков. Однако тревога преждевременна, утверждают ученые.