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НовостиОбщество6 февраля 2023 14:25

Автопробег в поддержку армии России пройдет в Краснодаре 24 февраля

Участники соберутся на парковке ТРЦ «ОZ МОЛЛ» и отправятся по городу
Светлана ОВДЕЙ
Автопробег в поддержку армии России пройдет в Краснодаре 24 февраля

Автопробег в поддержку армии России пройдет в Краснодаре 24 февраля

Автопробег в поддержку армии России пройдет в Краснодаре. Колонна водителей отправится по городу 24 февраля – в честь годовщины начала СВО.

Участники автопробега соберутся в 13:00 на парковке ТРЦ «ОZ МОЛЛ». Автомобилисты проедут с флагами по краевому центру в 14:00. К участию приглашают всех желающих жителей города и региона.

- Приглашаем поучаствовать всех, кому не безразлична судьба нашей страны. Пока мы едины - мы непобедимы! – отметили организаторы.

Автопробег организует волонтерская организация «Zа наших Vсегда и VеZде».