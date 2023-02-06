Автопробег в поддержку армии России пройдет в Краснодаре 24 февраля

Автопробег в поддержку армии России пройдет в Краснодаре. Колонна водителей отправится по городу 24 февраля – в честь годовщины начала СВО.

Участники автопробега соберутся в 13:00 на парковке ТРЦ «ОZ МОЛЛ». Автомобилисты проедут с флагами по краевому центру в 14:00. К участию приглашают всех желающих жителей города и региона.

- Приглашаем поучаствовать всех, кому не безразлична судьба нашей страны. Пока мы едины - мы непобедимы! – отметили организаторы.

Автопробег организует волонтерская организация «Zа наших Vсегда и VеZде».