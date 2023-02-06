Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 февраля 2023 14:45

Глава Адыгеи выразил соболезнования погибшим во время землетрясения в Турции и Сирии

В результате землетрясений погибли более 1400 человек
Светлана ОВДЕЙ
Глава Адыгеи выразил соболезнования погибшим во время землетрясения в Турции Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи выразил соболезнования погибшим во время землетрясения в Турции Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи выразил соболезнования погибшим во время землетрясения в Турции и Сирии. Слова поддержки Мурат Кумпилов написал в своем telegram-канале.

Жертвами землетрясения стали более 1400 человек, тысячи жителей пострадали. Зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

- И в Турции, и в Сирии проживает большое число наших соотечественников - представителей адыгской диаспоры. От них поступают тревожные известия о пострадавших. К сожалению, есть и погибшие, - сказал Мурат Кумпилов. - От имени многонационального народа нашей республики выражаю искренние и глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.