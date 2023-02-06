Глава Адыгеи выразил соболезнования погибшим во время землетрясения в Турции Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи выразил соболезнования погибшим во время землетрясения в Турции и Сирии. Слова поддержки Мурат Кумпилов написал в своем telegram-канале.

Жертвами землетрясения стали более 1400 человек, тысячи жителей пострадали. Зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

- И в Турции, и в Сирии проживает большое число наших соотечественников - представителей адыгской диаспоры. От них поступают тревожные известия о пострадавших. К сожалению, есть и погибшие, - сказал Мурат Кумпилов. - От имени многонационального народа нашей республики выражаю искренние и глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.