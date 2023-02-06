Жители Кубани стали получать в 2,5 раза меньше спам-звонков

Последние исследования от МТС показали: краснодарцы наиболее часто подвергаются атакам спамеров и телефонных мошенников среди россиян. Примерно так же, как жители двух главных городов – Москвы и Санкт-Петербурга. Всего по стране за прошлый год было выявлено и заблокировано Big data более 2,1 миллиардов нежелательных вызовов.

Защита от спам-звонков, организованная в 2021 году на базе МТС с помощью Big data, позволяет определять характер каждого входящего звонка. МТС первой из отечественных компаний-операторов связи занялась проблемой отсечения нежелательных обращений. Система, противодействующая спамерам, изначально анализирует характер вызова. При выявлении спама либо мошенничества звонок отправляется к голосовому боту, а абонент получает SMS-ку и расшифровку сообщения в мобильном приложении. Уже в 2022 году умная система отсекла ненужных, а иногда и потенциально опасных звонков в 2,5 раза больше, чем за предыдущий 2021 год.

Чаще всего абоненты подвергаются агрессивной рекламной атаке со стороны страховщиков, банков и других финансовых структур, а также фирм по продаже недвижимости. И это только начало списка компаний, достаточно навязчиво предлагающих свои продукты и услуги.

Что касается периодичности спам-атак, прошлый 2022 год не отметился чем-то особенным. В начале января количество звонков традиционно упало, наверстав упущенное перед последующими праздниками и в дни распродаж (здесь рост составил до 10% от обычного объема).