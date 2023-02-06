В Краснодаре ночью на дорогах будут дежурить 43 снегоуборочные машины Фото: krd.ru

В Краснодаре ночью на дорогах будут дежурить 43 снегоуборочные машины. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ближайшие сутки в краевом центре прогнозируют снег и понижение температуры. Отмечается, что спецтехника в городе на случай непогоды готова с прошедших выходных.

Снегоуборочные машины в первую очередь будут очищать и обрабатывать путепроводы и магистральные дороги. При необходимости строительные организации города предоставят 24 единицы техники. Еще 88 снегоуборочные машины предоставят администрации внутригородских округов.

Тротуары, остановки и подземные переходы очищать от снега будут специалисты Мусороуборочной компании. Всего задействуют около 670 человек и 34 единицы техники. А расчищать придомовые дорожки и дворы выйдут управляющие компании или ТСЖ.

- Ситуацию на улично-дорожной сети непрерывно отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС, чтобы оперативно направлять машины для расчистки и ликвидации скользкости на проблемных участках, - отметили в мэрии.