На Кубани выберут официального представителя всероссийского туристического конкурса

В каждом субъекте России организаторы выберут посла гостеприимства. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае выберут официального представителя главного туристического конкурса страны. Новый набор программы «Послы гостеприимства» стартовал в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Региональные этапы конкурса «Мастера гостеприимства» пройдут в каждом регионе России.

- Затем организаторы выберут послов гостеприимства, которые примут участие в финале конкурса, - сообщили в министерстве курортов и олимпийского наследия Краснодарского края.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проводят в рамках проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Набор в программу «Послы гостеприимства» идет на конкурсной основе и в три этапа. Кубанских победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства» приглашают принять участие в программе до 8 февраля.