На Кубани в реализации инвестиционных проектов будут участвовать краевые IT-компании

IT-специалисты встретились с властями региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

К реализации инвестиционных проектов в Краснодарском крае подключат местные IT-компании. Сейчас в регионе уже строительство IT-парка в Краснодаре, недавно стало известно о создании еще одного в Сочи. Экспортный IТ-хаба в Сочи обеспечит контакты пребывающих иностранных делегаций с региональными IТ-компаниями.

– Мы должны не просто обустроить эти площадки, но и создать условия, необходимые для комфортной жизни IТ-специалистов и их семей. Рядом с инновационными парками необходимо отстроить дороги, школы и детские сады. Важно продумать механизм вовлечения IТ-компаний в реализацию инвестиционных проектов на территории Кубани, – рассказал вице-губернатор региона Александр Руппель.

Представители ИТ-бизнеса отметили эффективность принятых мер поддержки. Снижение налоговой ставки позволило сохранить штат сотрудников. Регион принял ряд мер для улучшения условий работы бизнеса и его переориентации в новых экономических условиях. Специалисты готовы участвовать и развитии импортозамещающих технологий.