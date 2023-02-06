В Новороссийске из-за урагана произошло аварийное отключение электроэнергии

Нет света в Новороссийске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске ураган стал причиной аварийного отключения энергоснабжения. Без света остались жители города-героя, станиц Раевская, и Натухаевская, а также хуторов Семигорский и Ленинский путь.

- Энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения. На время проведения аварийно-восстановительных работ просим жителей принять меры к сохранению тепла в жилых помещениях,- сообщили в МЦУ по городу Новороссийску.

Напомним, ранее непогода вывела из строя подстанции в Анапе. Без электроэнергии остались 3,5 тысячи потребителей.