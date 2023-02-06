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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 18:29

В Новороссийске из-за урагана произошло аварийное отключение электроэнергии

Жители пяти населенных пунктов остались без света
Евгения ХАЛИКОВА
Нет света в Новороссийске.

Нет света в Новороссийске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске ураган стал причиной аварийного отключения энергоснабжения. Без света остались жители города-героя, станиц Раевская, и Натухаевская, а также хуторов Семигорский и Ленинский путь.

- Энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения. На время проведения аварийно-восстановительных работ просим жителей принять меры к сохранению тепла в жилых помещениях,- сообщили в МЦУ по городу Новороссийску.

Напомним, ранее непогода вывела из строя подстанции в Анапе. Без электроэнергии остались 3,5 тысячи потребителей.