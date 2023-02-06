На Кубани обсудили ход подготовки к весенним полевым работам в Южном федеральном округе

Подготовка в сельскохозяйственным работам в региона идет штатно. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошло совещание, посвященное подготовке к весенней посевной кампании в ЮФО. Ход будущих полевых работу обсудили заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин, заместитель полпреда Президента России в ЮФО Алексей Ермаков, вице-губернатор края Андрей Коробка, а также представители региональных ведомств и научных учреждений Южного федерального округа.

– Под урожай 2023 года на Кубани посеяли почти 1,8 млн га зерновых колосовых и зернобобовых культур. Из них свыше 1,6 млн га – озимая пшеница исключительно отечественной, кубанской селекции. Стимулом для этого во многом является государственная поддержка направления. В этом году мы увеличили ее до 138 млн рублей, – рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

Андрей Коробка отметил, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, состояние озимых культур оценивается преимущественно как удовлетворительное и хорошее. Сейчас кубанские аграрии начали готовится к весенним полевым работам.

Общая посевная площадь в ЮФО прогнозируется на уровне 13,4 млн га. Был увеличен сев яровых зерновых, кукурузы, риса, картофеля, овощей и кормовых культур. Подготовка в регионах проходит штатно.