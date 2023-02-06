В Краснодаре благодаря нацпроекту появятся 14 электробусов

Автопарк города пополнится новыми машинами. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» закупят 14 электробусов. Экологичный транспорт будет ходить по маршруту № 2Е.

— Электробусы зарекомендовал себя с лучшей стороны. Они экологичней, мобильней и комфортней обычных троллейбусов. Мы увеличим количество общественного транспорта и поможет сократить время ожидания на остановке, — рассказал вице-мэр города Владимир Архипов.

Электробусы будут курсировать по исторической части краевого центра. Причем действующий сейчас маршрут будет продлен за счет автономного запаса хода может, который поможет обойтись без строительства контактной сети.