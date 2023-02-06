Узнали, где будут отключения света в Сочи 7 февраля 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Сочи останутся без благ цивилизации на несколько часов. Это связано с планово-предупредительным ремонтом, который проводят в рамках текущей эксплуатации электрооборудования.

Подача электроэнергии будет ограничена на улицах Лазурная Долина, Банановая, Междуреченская, Мостовая, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, Взлетная, Куйбышева, Ленина, Гоголя, Кропоткинская, Изумрудная, Троицкая, Центральная, Володарского, Алычевая, Володи Ульянова, Дорога на Большой Ахун, Новороссийское шоссе, Светлая, Алычовая, Нижняя, Солнечная, Лесная, Пластунская, Целинная, Абовяна, Тоннельная, Космическая, Передовиков, Батумское шоссе, Серебряная, Ландышевая, Коммунаров и Центральная.

Также в течение нескольких останутся без света обитатели переулков Пастушечий, Совхозный, Абовяна, Вишневый, Лавровый, Теневой Грушовый и Табачный.

Также энергетики предупредили об отключениях в садовых товариществах «Дружба» и «Зефанос-4».