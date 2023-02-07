На трассе между Новороссийском и Геленджиком затруднено движение из-за снега и ветра

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Движение грузовиков ограничили на трассе между Новороссийском и Геленджиком накануне, 6 февраля. Там из-за сильного ветра переворачивались фуры, трассу перекрыли для безопасности.

Утром 7 февраля обстановка на федеральной трассе М-4 «Дон» со стороны Новороссийска в сторону Геленджика в настоящее время остается напряженной. Движение грузового транспорта ограничено. В ГИБДД советуют водителям быть внимательнее и осторожнее на дороге, соблюдать скоростной режим.

- Очень важно держать дистанцию. Выбирайте комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть. Включите ближний свет и противотуманные фары, - советуют в ГИБДД Новороссийска.