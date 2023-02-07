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НовостиОбщество7 февраля 2023 4:48

Мэр Краснодара призвал водителей не выезжать на летней резине

Город засыпало снегом
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/emnaumov

Фото: t.me/emnaumov

В ночь на 7 февраля в Краснодаре выпал первый в 2023 году снег. Мэр города совершил объезд по улицам кубанской столицы.

- Всю ночь в городе дежурили 39 комбинированных машин, обрабатывали мосты, магистральные дороги противогололедными материалами, чтобы с утра жители смогли спокойно отвезти детей в сады и школы, добраться на работу, - написал Евгений Наумов в телеграм-канале.

Продолжают обрабатывать тротуары, подземные пешеходные переходы и остановки. Для удобства по всему городу расставлено больше двух тысяч контейнеров с песко-соляной смесью. Параллельно дворы и придомовые территории очищают управляющие компании и ТСЖ.

- За обстановкой на улицах города круглосуточно следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Прошу водителей быть бдительными на дорогах и не выезжать на летней резине, - добавил глава города.