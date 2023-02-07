Погода в Адыгее 7 февраля 2023: республику засыпал снег

Узнали, какой будет погода в Адыгее 7 февраля 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 7 февраля 2023 года.

В Адыгее 7 февраля улицы замело снегом. Максимальная температура воздуха днем -4 градуса. Ветер восточный, северо-восточный. Его порывы будут достигать 7 метров в секунду. Ночью температура опустится до -7 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 6 м/с.

В Лаго-Наки погода также сохранится прохладной и снежной. Горные вершины покрыты белым одеялом. В светлое время суток воздух прогреется до -3 градусов. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -8 градусов. Ветер северо-восточный, 3 м/с.