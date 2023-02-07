На строительство соцобъектов в Сочи выделили 4,8 млрд рублей

В Год архитектуры запланировали приступить к реализации проектов в отрасли образования Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи на строительство социальных объектов выделили 4,8 миллиарда рублей. До 2025 года на курорта приступят к возведению 12 школ, 10 детских садов, установят теплогенераторы в четырех образовательных учреждениях.

До конца этого года администрация выполнит проектирование восьми и строительство четырех спорткомплексов. В 2023 году планируют завершить работы по трем офисам врачей общей практики.

– В Год архитектуры запланировали приступить к реализации проектов в отрасли образования, физической культуры и спорта, отрасли культуры. Большая их часть предусматривает проектирование новых объектов, – заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.