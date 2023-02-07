В Сочи построят более 61 км подпорных стен

В Сочи собираются построить пять очистных комплексов

В Сочи планируют реконструировать и заново построить более 61 километра подпорных стен. Администрация курорта направила в Минстрой России информацию о 673 противооползневых конструкций. Общую стоимость ремонта и строительства оценили в 93,5 миллиарда рублей.

К слову, на курорте планируют до конца 2023 года завершить проекты более 20 объектов инженерной инфраструктуры. Во всех районах Сочи собираются построить пять очистных комплексов, а также сети водоснабжения и водоотведения.

- На работы по ликвидации последствий ЧС в 2023 году предусмотрено финансирование на сумму 19,6 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.