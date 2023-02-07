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НовостиОбщество7 февраля 2023 5:12

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха на весенних каникулах

На курорт приходится 29,5% всех бронирований
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Самым популярным направлением для детских каникул стал Сочи

Самым популярным направлением для детских каникул стал Сочи

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха с детьми на весенних каникулах. Россияне также рассматривают и зарубежные направления. Например, жители страны выбирают путевки в Дубай.

- Самым популярным направлением для детских каникул стал Сочи: туда оформлено 29,5% от всех авиазаказов. За границу же больше всего семей с детьми отправятся в Дубай: 27,3%, - сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса для организации путешествий.

К слову, самый высокий спрос весной придется на даты с 24 марта по 2 апреля. Кроме Сочи, россияне также рассматривают поездку в Санкт-Петербург (21%), Москву (13,1%), Калининград (11,4%) и Кавказские Минеральные Воды (9,1%).