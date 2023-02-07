Что произошло за ночь 7 февраля в Краснодарском крае

В Сочи банда лжезастройщиков обманула дольщиков на 480 млн рублей. Пятерых мошенников обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Мэр Краснодара призвал водителей не выезжать на летней резине. Город засыпало снегом.

На Кубани выясняют причины ножевых ранений у трехлетнего малыша из неблагополучной многодетной семьи. В Новокубанске следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда ребенку.

В Геленджике из-за сильного ветра корабль сел на мель. Его прибило к берегу Тонкого мыса.