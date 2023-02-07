Краснодар встал в 9-балльных пробках из-за снегопада

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В ночь на 7 февраля Краснодар засыпало снегом. Всю ночь дороги расчищала и обрабатывала от гололеда спецтехника. Несмотря на это, по данным на 8 часов утра, город встал в 9-балльных пробках.

Сложная обстановка на Тургеневском шоссе по направлению в город. Стоят машины на улицах Восточно-Кругликовской, 1 Мая, Садовой, Жлобы, Ипподромной, Трудовой Славы, Гидростроителей, Снесарева и Валерия Гассия. Также затруднения есть на Ростовском шоссе, Северной, 40-летия Победы, Дзержинского, Ближнем Западном обходе и других.

Ранее мэр Краснодара призывал быть бдительными на дорогах и не выезжать на летней резине.