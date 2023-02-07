Президент России поручил выделить 250 млн рублей для реконструкции центра реабилитации глухих в Сочи

Центр откроют на базе санатория.

Президент России Владимир Путин поручил выделить 250 миллионов рублей для реконструкции центра реабилитации глухих в Сочи. Санаторий планируют открыть до конца 2025 года.

- Выделить в 2023 году из резервного фонда Президента РФ 250 000 тысяч рублей Минтруду России для создания в 2023 - 2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации граждан с нарушениями слуха, - сказано в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит деньги на реконструкцию санатория. Однако благоустройством будет заниматься частная организация. Центр откроют на базе санатория.