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НовостиОбщество7 февраля 2023 5:24

Президент России поручил выделить 250 млн рублей для реконструкции центра реабилитации глухих в Сочи

Центр планируют открыть до конца 2025 года
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Центр откроют на базе санатория.

Центр откроют на базе санатория.

Президент России Владимир Путин поручил выделить 250 миллионов рублей для реконструкции центра реабилитации глухих в Сочи. Санаторий планируют открыть до конца 2025 года.

- Выделить в 2023 году из резервного фонда Президента РФ 250 000 тысяч рублей Минтруду России для создания в 2023 - 2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации граждан с нарушениями слуха, - сказано в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит деньги на реконструкцию санатория. Однако благоустройством будет заниматься частная организация. Центр откроют на базе санатория.