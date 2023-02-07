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НовостиОбщество7 февраля 2023 5:32

В Новороссийске без света остаются 70 человек

В городе продолжаются восстановительные работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Восстановительные работы продолжаются

Восстановительные работы продолжаются

В Новороссийске 6 февраля ураган стал причиной аварийного отключения энергоснабжения. Без света остались жители города-героя и ближайших станиц. Всю ночь велись восстановительные работы, в настоящее время без света остаются 70 человек.

- В Новороссийске к утру 7 февраля восстановили основную часть электроснабжения. В квартале 8-я Щель без электричества остаются 70 человек, причина – повреждение на воздушной линии, - сообщили в оперштабе региона.

В настоящее время специалисты продолжают восстановительные работы.

По прогнозам, в районе Анапы и Новороссийска 7 и 8 февраля сохранится ураган с порывами до 38 м/с.