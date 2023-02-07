Водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку на переходе

Смертельное ДТП на пересечении улиц Пролетарская и Жуковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Смертельное ДТП произошло 6 февраля на пересечении улиц Пролетарской и Жуковского.

- Предварительно установлено, что 47-летний местный житель, управляя автомобилем "Газель", предназначенным для перевозки пассажиров, допустил наезд на 57-летнюю майкопчанку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

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