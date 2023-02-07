Полиция Майкопа проводит проверку после гибели пенсионерки в ДТП на пешеходе

Водитель маршрутки сбил пострадавшую насмерть на пешеходе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Майкопа проводит проверку после гибели пенсионерки в ДТП. Водитель маршрутки сбил пострадавшую на пешеходе.

По данным МВД Адыгеи, 47- летний водитель наехал на 57-летнюю жительницу Майкопа, переходившую пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Кроме того, на момент аварии в общественном транспорте находились восемь пассажиров. Среди них никто не пострадал.

- В настоящее время Госавтоинспекцией отдела МВД России по городу Майкопу проводится проверка, в результате которой будут установлены все детали и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.