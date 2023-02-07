В Темрюке загорелось здание на площади 650 кв. м.

Фото: t.me/mchs_kuban

В Темрюке в ночь на 7 февраля произошел пожар в здании на Южном обходе. За час площадь возгорания из-за сильного ветра увеличилась в три раза.

- В 23:06 6 февраля установлено, что происходит горение здания на площади 200 кв. м. Из-за сильной ветровой нагрузки произошло распространение огня до 600 кв. м. На месте работали пять звеньев газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 01:33 объявили о локализации открытого горения на площади 650 квадратных метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

- К тушению пожара привлечено 59 человек, 20 единиц техники, от МЧС России 38 человек, 11 единиц техники, - добавили в краевом МЧС.