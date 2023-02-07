Дворы Краснодара от снега расчищают управляющие организации

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В Краснодаре в ночь на 7 февраля выпал снег, ночью и утром на дорогах работает спецтехника: сложные участки обрабатываются от гололеда. А вот дворы от снега расчищают управляющие организации.

- Одна из задач управляющих компаний — расчистка придомовых территорий от снега, обработка пешеходных дорожек специальными реагентами против скользкости, а также удаление сосулек со зданий и строений, - сообщили в мэрии города.

Если вы видите, что ваша управляющая организация не чистит снег во дворе, необходимо сообщать по телефонам горячей линии:

- управления по жилищным вопросам 8 (861) 218-92-70;

- МКУ «Горжилхоз» Прикубанского округа 8 (861) 255-54-18;

- Западного округа 8 (861) 253-45-56;

- Центрального округа 8 (861) 231-35-41;

- Карасунского округа 8 (861) 231-09-40;

- ЕДДС - 050.

Управляющие компании могут оштрафовать. Должностным лицам грозит от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим — от 250 до 300 тысяч рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что дороги Краснодара чистят и обрабатывают от гололеда 39 единиц спецтехники. Машины в первую очередь начали очищать и обрабатывать путепроводы и магистральные трассы.