Дорогу замело снегом. Фото: t.me/gk_news1

На Кубань обрушился снегопад. В некоторых городах края непогода отразилась на жизни людей. Так, в Горячем Ключе из-за снегопада 7 февраля отменен автобус. Об этом сообщают в администрации города.

Как уточняется, машина, которая следовала по маршруту 122 до поселка Кутаис, на линию не вышла.

- Из-за погодных условий сегодня он не может осуществлять перевозки, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Горячего Ключа. - На подъеме краевой дороги пока нет подходящих условий для движения пассажирского транспорта.

Остальные рейсы курсируют в прежнем режиме. Однако в мэрии предупреждают, что возможны перебои в графике движения автобусов. Так что жителей просят отнестись с пониманием.