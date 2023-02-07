В Сочи отмечается девять лет с открытия зимних Олимпийских игр

В городе построили спортивные объекты

В Сочи 7 февраля отмечается девять лет с открытия зимних Олимпийских игр. Администрация курорта поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке и проведении масштабного мероприятия.

По слова мэра Сочи Алексея Копайгородского, во время подготовки к Олимпиаде курорт совершил колоссальный рывок в социально–экономическом развитии. В городе построили спортивные объекты, была развита инфраструктура, а также проложили более 100 километров современных тоннелей и мостов, автомобильных развязок и дорог, инженерных сетей.

- Мы всегда будем бережно хранить и приумножать наше олимпийское наследие, развивать социальную инфраструктуру, наши уникальные санаторно-курортные возможности, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.