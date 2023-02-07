В Усть-Лабинске на скользкой дороге столкнулись две машины

Фото: t.me/gibdd123region

7 февраля в 07:50 в Усть-Лабинском районе на снежной дороге случилось ДТП. Предварительно, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль «Форд».

- В больницу на осмотр доставлены оба водителя и пассажиры машин: всего семь человек, несовершеннолетних среди них нет, - сообщили в ГИББД по Краснодарскому краю.

В Госавтоинспекции добавили, что число пострадавших будет установлено после осмотра медиков. В настоящее время все обстоятельства выясняются.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в районе Анапы и Новороссийска 7 и 8 февраля ожидается ураган с порывами до 38 м/с. Кроме этого, заметать регион будет в течение дня.