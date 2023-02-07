Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 февраля 2023 7:49

В Усть-Лабинске на скользкой дороге столкнулись две машины

В больницу доставлены семь человек
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/gibdd123region

Фото: t.me/gibdd123region

7 февраля в 07:50 в Усть-Лабинском районе на снежной дороге случилось ДТП. Предварительно, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль «Форд».

- В больницу на осмотр доставлены оба водителя и пассажиры машин: всего семь человек, несовершеннолетних среди них нет, - сообщили в ГИББД по Краснодарскому краю.

В Госавтоинспекции добавили, что число пострадавших будет установлено после осмотра медиков. В настоящее время все обстоятельства выясняются.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в районе Анапы и Новороссийска 7 и 8 февраля ожидается ураган с порывами до 38 м/с. Кроме этого, заметать регион будет в течение дня.