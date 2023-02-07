Чиновник в Адыгее потребовал 180 тысяч рублей за похороны

За пять лет подозреваемый получил 184 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чиновник в Адыгее брал взятки за регистрацию похорон. За пять лет он получил более 180 тысяч рублей за регистрацию услуги, которая проводится бесплатно.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность главного специалиста одного из муниципальных казенных учреждений Майкопа получал от руководителя коммерческой организации в сфере ритуальных услуг взятку в виде денег. Средства она брал за «Выдачу разрешения на захоронение (регистрация захоронения)». Предприниматель знал, что данная услуга не требует оплаты. Но стабильно поставлял средства, чтобы его ритуальное агентство могло работать.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за период с апреля 2017 года по январь 2023 года подозреваемый получил 184 тысячи рублей.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств имевших место событий, выявление иных фактов преступной деятельности подозреваемого, закрепление полученных доказательств и возмещение причиненного преступлением ущерба, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.