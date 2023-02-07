Мэрия Новороссийска сообщила о сложной ситуации на перевале Волчьи Ворота

На дорогах регулируют движение инспекторы ДПС

В Новороссийске дорожная обстановка осложняется ураганом и снегопадом. Трассы превратились в каток, спецтехника продолжает обрабатывать дороги. Трудности в проездом у многих возникают на перевале Волчьи Ворота, в мэрии попросили воздержаться от поездок в эту сторону.

- Администрация города убедительно просит отменить поездки через перевал, особенно на летней резине. Сейчас на перевале работает спецтехника, продолжается расчистка дороги, - сообщили в мэрии Новороссийска.

На трассах дежурят сотрудники ДПС, они регулируют движение.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пик непогоды придется с 13 до 15 часов дня – ветер может усилиться до 38 м/c.