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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 7:58

Мэрия Новороссийска сообщила о сложной ситуации на перевале Волчьи Ворота

Из-за снегопада на дороге образовалась корка льда
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
На дорогах регулируют движение инспекторы ДПС

На дорогах регулируют движение инспекторы ДПС

В Новороссийске дорожная обстановка осложняется ураганом и снегопадом. Трассы превратились в каток, спецтехника продолжает обрабатывать дороги. Трудности в проездом у многих возникают на перевале Волчьи Ворота, в мэрии попросили воздержаться от поездок в эту сторону.

- Администрация города убедительно просит отменить поездки через перевал, особенно на летней резине. Сейчас на перевале работает спецтехника, продолжается расчистка дороги, - сообщили в мэрии Новороссийска.

На трассах дежурят сотрудники ДПС, они регулируют движение.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пик непогоды придется с 13 до 15 часов дня – ветер может усилиться до 38 м/c.