В горах Сочи за ночь выпало 35 сантиметров снега

Курорты следят за лавиноопасностью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На горнолыжные курорты Сочи обрушился снегопад. Только в ночь на 7 февраля выпало 35 сантиметров снега на разных высотах. В горах ожидают еще 30 сантиметров нового снежного слоя.

- Открываем трассы с отметки в 1350 метров: КД Олимпия, Заповедный Лес, Шале, Волчья Скала и Беседа с Роза Стадион, Соло, Экстрим, Ювента, учебный и детский склоны, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, курорты следят за лавиноопасностью. После обследования склонов планируют открыть трассы выше на Северном склоне, Обер Хуторе ниже 1600 м и Южном склоне.