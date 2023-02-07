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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:03

В горах Сочи за ночь выпало 35 сантиметров снега

Ожидается еще 30 сантиметров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Курорты следят за лавиноопасностью.

Курорты следят за лавиноопасностью.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На горнолыжные курорты Сочи обрушился снегопад. Только в ночь на 7 февраля выпало 35 сантиметров снега на разных высотах. В горах ожидают еще 30 сантиметров нового снежного слоя.

- Открываем трассы с отметки в 1350 метров: КД Олимпия, Заповедный Лес, Шале, Волчья Скала и Беседа с Роза Стадион, Соло, Экстрим, Ювента, учебный и детский склоны, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, курорты следят за лавиноопасностью. После обследования склонов планируют открыть трассы выше на Северном склоне, Обер Хуторе ниже 1600 м и Южном склоне.