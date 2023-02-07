В Краснодаре по нацпроекту закупят 14 электробусов Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре по нацпроекту закупят 14 электробусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Транспорт приобретут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до конца 2023 года. Электробусы запустят по маршруту № 2е – они будут курсировать по исторической части города.

- Автономный запас хода может помочь продлить маршруты без строительства контактной сети, - уточнили в мэрии краевого центра.

Отмечается, что электробусы в отличие от троллейбусов более экологичны и мобильны.

- Благодаря поддержке федеральных и краевых властей до конца этого года мы увеличим количество общественного транспорта, что поможет сократить время ожидания на остановке, - сказал замглавы города Владимир Архипов.