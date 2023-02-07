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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:18

Лазаревский район Сочи засыпало снегом

Автомобили не могут заехать в гору
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Никто не ожидал такого снега в феврале. Фото: соцсети

Никто не ожидал такого снега в феврале. Фото: соцсети

На Сочи в ночь на 7 февраля обрушился снегопад. Больше всего засыпало Лазаревский район. Дети делают снежных ангелочков и лепят снеговиков. А вот водители автомобилей крайне обескуражены.

Дороги расчищали на протяжении всей ночи. Но водители все равно не могут справиться с управлением. Некоторые еще не успели поменять летнюю резину на зимнюю.

- Никто не ожидал такого снега в феврале. Водители к такому были не готовы. На улице Партизанской автомобили не могут заехать в гору. Образовались заторы, - сообщают местные жители в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи за ночь выпало 35 сантиметров снега.