Лазаревский район Сочи засыпало снегом

Никто не ожидал такого снега в феврале. Фото: соцсети

На Сочи в ночь на 7 февраля обрушился снегопад. Больше всего засыпало Лазаревский район. Дети делают снежных ангелочков и лепят снеговиков. А вот водители автомобилей крайне обескуражены.

Дороги расчищали на протяжении всей ночи. Но водители все равно не могут справиться с управлением. Некоторые еще не успели поменять летнюю резину на зимнюю.

- Никто не ожидал такого снега в феврале. Водители к такому были не готовы. На улице Партизанской автомобили не могут заехать в гору. Образовались заторы, - сообщают местные жители в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи за ночь выпало 35 сантиметров снега.