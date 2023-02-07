В Ейском районе из-за снегопада и ветра ввели режим повышенной готовности

Деревья могут падать на дома

Режим повышенной готовности в Ейском районе ввели из-за снегопада и ветра. Он действует с 12 часов дня 6 февраля.

- Установлен местный уровень реагирования на угрозу чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением погодных условий, - сообщил глава муниципалитета Роман Бублик.

В администрации посоветовали не выходить из дома без необходимости, быть внимательными и осторожными на дороге и тротуарах, ограничить выезд на личном транспорте. Кроме этого, находясь на улице, держаться подальше от легких построек, линий электропередачи, мачт, деревьев, рекламных щитов и легких металлических конструкций.

Сложная обстановка складывается в настоящее время в Новороссийске, там ураган срывает крыши зданий, разрушает балконы, валит деревья и светофоры, переворачивает машины, не выдерживают и линии электропередачи. Сильные порывы проверяют на прочность также Анапу, Геленджик. На дорогах гололед, водителей просят не выезжать на летней резине.