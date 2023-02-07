Движение ограничат с 13:00 и до окончания акции Фото из архива КП

В Краснодаре 12 февраля перекроют движение в районе пересечения улиц Красной и Гимназической. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Водители не смогут проехать в связи с проведением акции к 80-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие пройдет в районе сквера им. Жукова.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Так, с 13:00 до окончания акции движение ограничат по улице Гимназической от Рашпилевской до Красноармейской и по улице Красной от Карасунской до им. Ленина. Уточняется, что с 6:00 до окончания акции участки улиц расчистят от припаркованного транспорта.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.