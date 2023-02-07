На Кубани выявили 94 случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 94 случая COVID-19. Среди заболевших 48 женщин и 46 мужчин. Из них 15 детей.

- В Краснодаре выявили 44 новых случая. В Туапсинском районе заболели 10 человек, в Новороссийске – 7. В Северском и Тимашевском зафиксировано по 4 новых случая. В Красноармейском и Кавказском – по 3, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Сочи, Курганинском, Приморско-Ахтарском районах по 2 человека заболели коронавирусом. В Геленджике, Армавире, Горячем Ключе, Абинском, Лабинском, Гулькевичском, Динском, Новокубанском, Северском, Кореновском, Новопокровском, Апшеронском, Тбилисском районах – по одному.