ЧП произошло в районе улицы Ярославского Фото: кадр из видео

В Горячем Ключе загорелся пассажирский автобус. Огонь охватил транспорт маршрута №2 в районе улицы Ярославского.

- В 11:00 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание маршрутного автобуса на площади 10 кв. м. В 11:00 локализация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В результате ЧП никто не пострадал. Уточняется, что в тушении задействованы два пожарно-спасательных автомобиля и восемь человек личного состава МЧС РФ.

- На маршруте №2 работает один автобус, - уточнили в администрации Горячего Ключа.

Причина возгорания автобуса устанавливается.