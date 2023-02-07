Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 февраля 2023 8:34

В Горячем Ключе загорелся пассажирский автобус

Пострадавших нет
Светлана ОВДЕЙ
ЧП произошло в районе улицы Ярославского Фото: кадр из видео

ЧП произошло в районе улицы Ярославского Фото: кадр из видео

В Горячем Ключе загорелся пассажирский автобус. Огонь охватил транспорт маршрута №2 в районе улицы Ярославского.

- В 11:00 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание маршрутного автобуса на площади 10 кв. м. В 11:00 локализация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В результате ЧП никто не пострадал. Уточняется, что в тушении задействованы два пожарно-спасательных автомобиля и восемь человек личного состава МЧС РФ.

- На маршруте №2 работает один автобус, - уточнили в администрации Горячего Ключа.

Причина возгорания автобуса устанавливается.