Новый микрорайон с 13 многоэтажками появится в Майкопе

В республиканской столице реализуют проект «Комплексная застройка территории за микрорайоном Михайлова». Фото: https://t.me/muratkumpilov

Новый микрорайон появится в Майкопе. В республиканской столице реализуют проект «Комплексная застройка территории за микрорайоном Михайлова». На эти цели направят порядка 7 млрд рублей.

- Под комплексную застройку отведено 14 га, где планируется возвести 13 многоквартирных домов. Уже есть инвестор. Сейчас мы создаем необходимую инфраструктуру, идет подготовка площадки под строительство домов, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, в Майкопе уже началось развитие территории в западной части города. Возле спорткомплекса «Оштен» на площади 23 га застраивают микрорайон Яблоневый.