Прокуратура Краснодарского края контролирует работу властей во время ЧС. Фото: sega black sea

Прокуратура следит за ликвидацией последствий стихии на Кубани. Надзорное ведомство контролирует работу властей во время сильного ветра, мороза и снега.

- До 8 февраля в районе Анапы, Темрюка, Геленджика, Новороссийска ожидается северо-восточных ветер с порывами до 38 м/с. Также на дорогах региона прогнозируется гололедица, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций ответственные органы государственной власти работают в режиме повышенной готовности.