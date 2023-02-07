Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 8:42

Прокуратура следит за ликвидацией последствий стихии на Кубани

Надзорное ведомство контролирует работу властей
Мария ЧАЛАЯ
Прокуратура Краснодарского края контролирует работу властей во время ЧС. Фото: sega black sea

Прокуратура Краснодарского края контролирует работу властей во время ЧС. Фото: sega black sea

Прокуратура следит за ликвидацией последствий стихии на Кубани. Надзорное ведомство контролирует работу властей во время сильного ветра, мороза и снега.

- До 8 февраля в районе Анапы, Темрюка, Геленджика, Новороссийска ожидается северо-восточных ветер с порывами до 38 м/с. Также на дорогах региона прогнозируется гололедица, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций ответственные органы государственной власти работают в режиме повышенной готовности.