Экстренное предупреждение по лавиноопасности продлили до 8 февраля Фото: 23.mchs.gov.ru

Экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах Краснодарского края продлили до 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Опасность схода лавин сохраняется на высоте более 1500 метров.

- В период с 18:00 7 февраля до 18:00 8 февраля в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели напоминают о соблюдении мер безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в экстренные службы по номеру «01», с мобильного - «101».

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