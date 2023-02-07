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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:52

На проезжую часть трассы А-147 в Сочи упало дерево

Дорожники освобождают проезжую часть
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В связи с работой специальной техники возможны заторы.

В связи с работой специальной техники возможны заторы.

Снегопад обрушился на Сочи в ночь на 7 февраля. Дорожные службы сутки расчищают дороги. Но без последствий не обошлось. На 112-м километре трассы А-147 Джубга - Сочи до границы с Абхазией на проезжую часть упало дерево.

- Дорожными службами оперативного реагирования проводится работа по освобождению проезжей части, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

В связи с работой специальной техники возможны заторы. Ранее сообщалось, что в Сочи упавшее дерево перекрыло одну полосу на улице Победы. На место направлена специальная техника.