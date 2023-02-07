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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 9:01

В парке «Краснодар» запретили кататься на санках и ватрушках

Причиной стала порча газонов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/park_galitskogo

Фото: t.me/park_galitskogo

В парке «Краснодар», который в народе называют парком Галицкого, запретили кататься на ледянках, ватрушках и санках. Такие меры введены для безопасности. Но причиной стала не только возможность получить травму, но и вытаптывание газона: гости скатываются с горок, где растет трава.

- Запрещено бегать, скатываться, сваливаться с горок. Кроме этого, нельзя лепить снежные фигуры на газонах, в том числе снеговиков, - сообщили в одном из аккаунтов парка.

Краснодар засыпало снегом в ночь на 7 февраля. Дороги расчищает спецтехника.