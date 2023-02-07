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НовостиОбщество7 февраля 2023 9:10

МЧС Адыгеи предупредило о сходе лавин в горах республики

Необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не столкнуться с обвалом снега
Валерия ГОДОВНИКОВА
Обвал снега возможен в горах выше 1,5 тысяч метров. Фото: архив КП

Обвал снега возможен в горах выше 1,5 тысяч метров. Фото: архив КП

МЧС Адыгеи предупредило о лавиноопасности в республике. Обвал снега возможен в горах выше 1,5 тысячи метров. Предупреждение действует до 8 февраля.

В районах схода лавин необходимо соблюдать основные правила. Кататься разрешено только на размеченных трассах. Находясь в горах, необходимо следить за изменениями погоды, а также стараться держаться подальше от склонов крутизной более 30 градусов.

- Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь – для вызова экстренных служб с мобильного телефона звоните 01, 101, 112, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.