МЧС Адыгеи предупредило о сходе лавин в горах республики

Обвал снега возможен в горах выше 1,5 тысяч метров. Фото: архив КП

МЧС Адыгеи предупредило о лавиноопасности в республике. Обвал снега возможен в горах выше 1,5 тысячи метров. Предупреждение действует до 8 февраля.

В районах схода лавин необходимо соблюдать основные правила. Кататься разрешено только на размеченных трассах. Находясь в горах, необходимо следить за изменениями погоды, а также стараться держаться подальше от склонов крутизной более 30 градусов.

- Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь – для вызова экстренных служб с мобильного телефона звоните 01, 101, 112, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.