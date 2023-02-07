В Краснодаре усилят контроль за расчисткой снега вокруг контейнерных площадок Фото: krd.ru

В Краснодаре усилят контроль за расчисткой снега вокруг контейнерных площадок. Такое поручение дал глава города Евгений Наумов.

В прошлом году из-за нерасчищенного снега спецтехника не могла проехать к контейнерам. Из-за этого на площадках скопился мусор, который вовремя не смогли убрать.

Как напомнили в мэрии краевого центра, очисткой подъездов к контейнерам от снега должны заниматься управляющие компании. До похолодания им направили письма с напоминанием об уборке снега и наледи с придомовых территорий и дворов.

Жители самостоятельно могут сообщить о неочищенных и необработанных местах. Если управляющая компания вовремя не убрала территорию от снега, необходимо обращаться в городское управление по жилищным вопросам.

Обращения о нерасчищенных подъездах и подходах к контейнерным площадкам принимают:

- на горячую линию управления по номеру 8 (861) 218-92-70

- МКУ «Горжилхоз» по номерам (861) 255-54-18, 8 (861) 253-45-56, 8 (861) 231-35-41, 8 (861) 231-09-40

- ЕДДС по номеру 050.