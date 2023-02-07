Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 9:35

На Кубани заведующая детсадом забирала часть премий сотрудников

Женщина присвоила более 1,4 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани заведующая детсадом забирала часть премий сотрудников. На руководителя учреждения завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 50-летняя жительница Калининского района руководила местным детским садом. В течение нескольких лет она начисляла сотрудникам премии. После этого заведующая требовала от них вернуть часть денег.

Всего шесть сотрудников передали ей более 1,4 млн рублей.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД. - Ведется следствие.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что заведующая детсадом на Кубани собрала с воспитателей премию, чтобы вернуть деньги в бюджет района. Женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей.