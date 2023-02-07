Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

На Кубани заведующая детсадом забирала часть премий сотрудников. На руководителя учреждения завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 50-летняя жительница Калининского района руководила местным детским садом. В течение нескольких лет она начисляла сотрудникам премии. После этого заведующая требовала от них вернуть часть денег.

Всего шесть сотрудников передали ей более 1,4 млн рублей.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД. - Ведется следствие.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что заведующая детсадом на Кубани собрала с воспитателей премию, чтобы вернуть деньги в бюджет района. Женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей.