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НовостиОбщество7 февраля 2023 10:17

Четыре газовые автозаправки начнут строить в Сочи

Проекты находятся на согласовании в крае
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Решаются технические условия.

Решаются технические условия.

В Сочи планируют начать строительство четырех газовых автозаправок. В настоящее время проекты отправили на согласование в администрацию Краснодарского края. Решаются технические условия.

- С развитием инфраструктуры ожидаем роста числа личного транспорта на экологичном виде топлива, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, новые заправки появятся на улицах на улицах Суздальской и Энергетиков, в переулке Виноградном. Станцию построят и на базе городского «Сочиавтотранса» на улице Голенева.