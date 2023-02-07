Четыре газовые автозаправки начнут строить в Сочи

Решаются технические условия.

В Сочи планируют начать строительство четырех газовых автозаправок. В настоящее время проекты отправили на согласование в администрацию Краснодарского края. Решаются технические условия.

- С развитием инфраструктуры ожидаем роста числа личного транспорта на экологичном виде топлива, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, новые заправки появятся на улицах на улицах Суздальской и Энергетиков, в переулке Виноградном. Станцию построят и на базе городского «Сочиавтотранса» на улице Голенева.